شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الصحة توضح هل عودة ارتداء الكمامات أمر مقلق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الصحة العامة أن الحث على لبس الكمامة ليس أمرًا مقلقا بل هو حملة توعوية لرفع الوعي وحماية المجتمع من الأمراض التنفسية.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة الدكتور عماد المحمدي خلال حديثه على نشرة التاسعة ‬⁩: عودة لبس الكمامة ليست أمرًا مقلقًا بل هي حملة توعوية لرفع الوعي وحماية المجتمع من الأمراض التنفسية.

وأوضح أنه يتم دائمًا تذكير الناس بهذه العادة الصحية الجيدة بشكل موسمي، لزيادة الوعي في المجتمع، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتكرر هذه الحملات بين الحين والآخر، حيث يكون الهدف منها رفع الوعي وحماية المجتمع من الأمراض.