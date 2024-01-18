فابريزيو رومانو يؤكد انضمام جوردان هندرسون إلى إياكس أمستردام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 11:21 صباحاً

كشفت تقارير إعلامية عن أن الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب وسط الاتفاق، سينتقل إلى صفوف أياكس أمستردام الهولندي، بعد إتمام الاتفاق على كافة بنود العقد. وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن هندرسون انضم بالفعل إلى النادي الهولندي، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء كافة أمور الصفقة، وسيسافر قائد ليفربول السابق إلى أمستردام اليوم. وذكر الصحفي الإيطالي بحسابه الشخصي على منصة "إكس" أن اللاعب الإنجليزي الذي سيغادر بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للدوري السعودي، سينتقل إلى النادي الهولندي بعقد حتى يونيو 2026. وكانت قد أبدت العديد من أندية أوروبا رغبتها في التعاقد مع هندرسون بالميركاتو الشتوي الجاري أبرزهم تشيلسي، سيلتيك، يوفنتوس. وانضم جوردان هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف نادي الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

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