روسيا تطالب أميركا بوقف ضرباتها للحوثيين للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي

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محمد بن مسعود - الدمام - طالبت روسيا اليوم (الخميس) الولايات المتحدة بوقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن؛ للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للصحافيين في موسكو: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن، نظرًا إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادًا للتحاور"، وفقاً لـ"رويترز".

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