شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم الخميس، 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء.
وأفاد مصدر مصري مسؤول - وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له - بأن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام.
وأشار إلى أن الميناء استقبل كذلك 21 مصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول - وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له - بأن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام.
وأشار إلى أن الميناء استقبل كذلك 21 مصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.