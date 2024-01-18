شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم الخميس، 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأفاد مصدر مصري مسؤول - وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له - بأن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام.

وأشار إلى أن الميناء استقبل كذلك 21 مصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.