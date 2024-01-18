شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. أكثر من 5,8 مليون مصلٍ وزائر في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي 5,832,384 زائرا خلال الفترة من 28 جمادى الآخرة حتى 4 رجب الحاليّ، للصلاة في المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة في إحصائية عن مجمل الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين، تضمنت أن 550911 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

كما أدى 130401 زائرًا، و115551 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الترتيبات المتبعة لتنظيم دخول المصلين خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء.

كما استفاد 12110 مصلين من الخدمات المتاحة في الأماكن المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي.

الخدمات الإرشادية

وأوضحت الهيئة أن 148858 زائرا استفادوا من الخدمات الإرشادية التي تقدمها الهيئة للتواصل مع الزائرين والإجابة على استفساراتهم.

فيما استقبلت مكتبة المسجد النبوي 10887 زائرًا للاستفادة من الخدمات العلمية والتقنية والتثقيفية المتاحة في المكتبة.



الخدمات الميدانية

وشملت الخدمات الميدانية التي قدمتها الجهات والإدارات ذات العلاقة بخدمة الزائرين في المسجد النبوي، تقديم 123200 عبوة ماء زمزم للمصلين، إضافة إلى 99832 وجبة إفطار للصائمين في الأماكن المخصصة داخل المسجد النبوي.

كما استفاد 31207 زائرين من كبار السن والعائلات من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية، وتسهيل انتقالهم عبر الساحات إلى أبواب المسجد النبوي.

في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2492 زائرًا للاطلاع على مراحل توسعة المسجد النبوي، وما يحويه من خدمات ومرافق جرت تهيئتها لخدمة المعتمرين والزائرين خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.