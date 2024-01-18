شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، خلال الساعات القادمة.
ونبه المركز من استمرار الأمطار المتوسطة على النعيرية وقرية العليا حتى الساعة 9 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
ونبه المركز من استمرار الأمطار المتوسطة على النعيرية وقرية العليا حتى الساعة 9 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أمطار خفيفةكما توقع المركز استمرار هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية حتى الساعة 10 مساء، تشمل تأثيراتها: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
الإنذار الأصفر -#المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الخفجي ...+3
للتفاصيل https://t.co/XoSTt6HWbR #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/NXop7Gk8Lr— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الخفجي ...+3— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 18, 2024
للتفاصيل https://t.co/XoSTt6HWbR #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/NXop7Gk8Lr