شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، خلال الساعات القادمة.ونبه المركز من استمرار الأمطار المتوسطة على النعيرية وقرية العليا حتى الساعة 9 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.كما توقع المركز استمرار هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية حتى الساعة 10 مساء، تشمل تأثيراتها: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.