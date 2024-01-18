اخبار السعوديه

من بينها الشرقية.. الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار على 3 مناطق

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، خلال الساعات القادمة.
ونبه المركز من استمرار الأمطار المتوسطة على النعيرية وقرية العليا حتى الساعة 9 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة

كما توقع المركز استمرار هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشرقية حتى الساعة 10 مساء، تشمل تأثيراتها: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

الإنذار الأصفر -#المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الخفجي ...+3
للتفاصيل https://t.co/XoSTt6HWbR #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/NXop7Gk8Lr— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا