شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الخارجية يبحث الوضع الإنساني في غزة مع رئيسة "الصليب الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

كما بحث الطرفان الوضع الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

‏‌حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى. وزير الخارجية الإيراني كما التقى وزير الخارجية اليوم الخميس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وناقش الوزيران خلال اللقاء، العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.