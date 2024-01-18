شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم في المخ بالميكروسكوب الجراحي تنقذ مريض من الشلل بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سعود بعنيزة عضو تجمع القصيم الصحي، مريضًا في الستينيات من العمر، كاد أن يتعرض للشلل بسبب وجود ورم مؤثر بالمخ. تشخيص الحالة وفي التفاصيل أوضح التجمع أن المريض البالغ عمره 58 عاماً راجع عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وهو يعاني من صداع شديد مع تنميل وضعف في اليد اليسرى، وبعد الكشف الطبي والمعاينة السريرة للمريض، تبين أن درجة الضعف في اليد اليسرى كانت 3/5، الأمر الذي استدعى إجراء فحص بالأشعة المقطعية للمخ وعمل الرنين المغناطيسي. إزالة الورم باستخدام الميكروسكوب الجراحي وذكر أن الفحوصات أظهرت وجود ورم كبير بمنطقة الحركة ضاغط على الفص الجداري الأيمن للمخ، وهو من أهم فصوص المخ والمسؤول عن الحركة والإحساس في الجسم، حيث كان الورم بحجم 5.6 سم، وتطلبت حالة المريض تدخلًا جراحيًا.

وأفاد التجمع بأنه تم تحضير الحالة للعمليات، واستغرقت الجراحة نحو 4 ساعات تم خلالها إزالة الورم باستخدام الميكروسكوب الجراحي للحفاظ على مركز الحركة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن صحته بشكل تام دون تسجيل أي مضاعفات أو عجز حسي وحركي للجسم.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية في مستشفى الملك سعود بعنيزة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2023 م بلغ أكثر من 198 ألف مستفيد، في حين استقبلت طوارئ المستشفى أكثر من 100 ألف حالة للفترة ذاتها.

