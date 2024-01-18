شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يكرم رواد المعايير لجائزة الملك خالد 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وعبر الأمير فيصل عن شكره للجهات المكرمة، متطلعاً لمواصلة العمل لتحقيق النمو المستدام، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة.

الفائزون بالتكريم خلال الحفل تقدم المكرمون باستلام دروع تذكارية نظير جهودهم وتحقيقهم أعلى معايير الجائزة.

وجاء المكرمون كالآتي

أولاً: جائزة الملك خالد للاستدامة حصل على معيار الحوكمة، مجمع شركة التصنيع الوطنية ”تصنيع“، والمعيار البيئي، إدارة خريص للإنتاج ”أرامكو



ثانياً: جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية حصل على معيار الحوكمة: جمعية قيمنا لتنمية المجتمع، وجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، أما معيار الإدارة المالية والاستثمار كان من نصيب مؤسسة عبدالقادر المهيدب ”المهيدب لخدمة المجتمع“، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ونال معيار التواصل وتنمية الموارد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه، وجمعية منازل، أما معيار الموارد البشرية حصلت عليه جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها، ومعيار تقنية المعلومات نالته مؤسسة عالم صافولا، كما نالت معيار قياس الأداء والأثر جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ”تراؤف“، وحصلت جمعية البر بأبها على معيار الاستراتيجية ومعيار الحوكمة، وحصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة ”تكافل“ على معيار الحوكمة ومعيار الإدارة المالية والاستثمار.

جائزة الملك خالد يذكر أن جائزة الملك خالد صممت كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية.

وتتضمن 3 جوائز تدعم المشاريع الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص.

ورصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورئيس هيئة الجائزة، الجهات التي حققت أعلى المعايير في عدة مجالات ضمن المشاركين بجائزة الملك خالد لعام 2023 لجائزتي الاستدامة وتميز المنظمات غير الربحية، وذلك اليوم في مقر المؤسسة.وعبر الأمير فيصل عن شكره للجهات المكرمة، متطلعاً لمواصلة العمل لتحقيق النمو المستدام، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة.خلال الحفل تقدم المكرمون باستلام دروع تذكارية نظير جهودهم وتحقيقهم أعلى معايير الجائزة.وجاء المكرمون كالآتيأولاً: جائزة الملك خالد للاستدامة حصل على معيار الحوكمة، مجمع شركة التصنيع الوطنية ”تصنيع“، والمعيار البيئي، إدارة خريص للإنتاج ”أرامكو السعودية “ فيما كان المعيار الاقتصادي من نصيب مجموعة الاتصالات السعودية ”STC“، والمعيار الاجتماعي: قسم إنتاج السفانية البرية ”أرامكو السعودية“.ثانياً: جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية حصل على معيار الحوكمة: جمعية قيمنا لتنمية المجتمع، وجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، أما معيار الإدارة المالية والاستثمار كان من نصيب مؤسسة عبدالقادر المهيدب ”المهيدب لخدمة المجتمع“، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ونال معيار التواصل وتنمية الموارد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه، وجمعية منازل، أما معيار الموارد البشرية حصلت عليه جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها، ومعيار تقنية المعلومات نالته مؤسسة عالم صافولا، كما نالت معيار قياس الأداء والأثر جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ”تراؤف“، وحصلت جمعية البر بأبها على معيار الاستراتيجية ومعيار الحوكمة، وحصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة ”تكافل“ على معيار الحوكمة ومعيار الإدارة المالية والاستثمار.يذكر أن جائزة الملك خالد صممت كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية.وتتضمن 3 جوائز تدعم المشاريع الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص.ورصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.