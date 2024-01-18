انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "24620" شهيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 4:00 مساءً

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم "الخميس"، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "24620" شهيدًا، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس". وأضافت الوزارة، في بيان: أن "61830" أصيبوا بجروح منذ بدْء الحرب في السابع من أكتوبر "تشرين الأول". وأوضحت أن "172" شخصًا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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