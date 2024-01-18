شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 400 كيلوجرام من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

إحباط ترويج القات المخدر

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.وألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان، على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.ودرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.