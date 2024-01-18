شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 400 كيلوجرام من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
ودرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
إحباط ترويج القات المخدروألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان، على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.
ودرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/wwcla2NeJa— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 18, 2024
الإبلاغ عن المخالفينوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.