شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان الباحة" يعزز الجدوى الاقتصادية لزراعة البن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسهم مهرجان البُن في نسخته الثانية بمحافظة المخواة، في رسم ظاهرة اقتصادية ثقافية وحضارية، كونه من أهم منافذ التسويق الرئيسية لحبوب القهوة الفاخرة في منطقة الباحة.

ويقدم 24 مزارعًا البُن الشدوي ذا الجودة العالية وفقًا للنتائج المخبرية عبر المهرجان الذي حقق نجاحات متواصلة خلال عامه الأول، في التوسع في زراعة البُن، وتعزيز الجدوى الاقتصادية الكبيرة لزراعته.

تذوق أجود الأنواع

ويتجول الزوار من خلال مسارات البُن للتسوق وتذوق أجود الأنواع، مرورًا بالمعارض الحكومية التي يُشرح فيها ما تقدم من خدمات لمزارعي البُن.



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فيما يقدم معرض الفنون عددًا من اللوحات التراثية والزراعية، وعرضًا للحرف اليدوية، فضلًا عن مشاركة الأسر المنتجة التي تقدم للزائر المنتجات التراثية الشعبية.ويستقبل المهرجان زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساء حتى غدًا الجمعة.