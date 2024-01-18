شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| طمأنينة وخشوع رواد المسجد الحرام في أروقة وصحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

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قاصدو البيت العتيق

الدمام - شريف احمد - تدفق المعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام، اليوم الخميس.وتجولت عدسة "واس" على أروقة وساحات وصحن المطاف، والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وسجلت مشاهد إيمانية لقاصدي البيت العتيق بين مصلٍّ وذاكر لله وقارئ للقرآن، وهم يعيشون في طمأنينة وراحة يحفها السكينة والخشوع.جهزت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة، من أجل خدمات النظافة وغيرها من الخدمات مجهزين بالمعدات والآليات.كما جرى تهيئة عدد 3516 دورة مياه، وعدد 9.155 حافظة زمزم يومياً، وأكثر من 35.000 سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، و3000 عربة يدوية و2000 عربة كهربائية، وعدد 6000 من دافعي العربات.