انت الان تتابع بعد تبادل الضربات.. إيران تعلن التزامها بعلاقات حسن الجوار مع باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 4:41 مساءً

أعلنت وزارةُ الخارجية الإيرانية، اليوم "الخميس"، التزامَ إيران بعلاقات حسن الجوار مع جارتها باكستان. ودعت الوزارة باكستان إلى منع تشكّل "قواعد إرهابية" على أراضيها؛ وفقًا لـ"رويترز". وشنّت باكستان سلسلة ضربات عسكرية في وقت مبكر من اليوم ضد ما سمتها بـ"مخابئ إرهابية" في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران، أسفرت عن قتل عدد ممّن وصفتْهم بـ"الإرهابيين" خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية؛ وذلك ردًّا على ضربات شنّتْها إيران ضد مواقع في باكستان أودت بحياة طفلين.

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