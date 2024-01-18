"المدافع الصامد" .. حلف "الناتو" يجري أكبر مناورة عسكرية له منذ عقود

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الخميس)، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر مناورة عسكرية له منذ عقود، بمشاركة 90 ألف عسكري، على مدى أشهر.

وأوضح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين بأن التدريب "المدافع الصامد" سيستمر حتى أواخر مايو، ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد، وفقاً لـ"فرانس برس".

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