الجيش المصري يقتل 3 مهربين حاولوا تهريب مخدرات عبر سيناء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 5:45 مساءً

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، اليوم (الخميس)، مقتل 3 مهربين خلال إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة، ضمن جهود العناصر الأمنية لتأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي للبلاد، في إشارة إلى شبه جزيرة سيناء. وأوضح المتحدث العسكري المصري، في بيان، أن المواد المخدرة قدرت بنحو 300 كيلوجرام. وكان الجيش المصري قد أعلن أمس، سقوط شخص، والقبض على 6 آخرين خلال إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة مع إسرائيل.

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