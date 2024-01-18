شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء.. 6 حدائق ومتنزهات تتزين بأجمل ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، أعمال تركيب أكثر من 40 لعبة جديدة ومختلفة ومتنوعة الأشكال والأحجام للأطفال في 6 حدائق تشمل حديقة الورود، وحديقة شارع الأربعين، والروضة، العزيزية الشرقية، والعزيزية الغربية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الألعاب اختيرت بعناية بحيث تناسب نشاطات الأطفال بالأعمار المختلفة، ضمن توسيع نطاق الترفيه بتركيب المزيد من الألعاب، ودعم المتنفسات العامة مع توفير وسائل السلامة اللازمة، بما يتوافق مع مبادرة جودة الحياة وأنسنة المدن.



تنوع أنشطة الترفيه

وأكدت الأمانة حرصها على تنوع أنشطة الترفيه التي تناسب احتياجات أفراد المجتمع، وتعزز أهمية الحدائق والمتنزهات بالمحافظة كخيار للتنزه والترفيه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامج جودة الحياة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتحسين وتطوير الحدائق والمتنزهات وتشجيع مرتاديها، مهيبة بالجميع الاستفادة من تلك الألعاب بالاستخدام الأمثل والمحافظة عليها.