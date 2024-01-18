إنتر ميلان ولاتسيو في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 6:11 مساءً

تُقام غدًا الجمعة مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بين فريقي إنتر ميلان ولاتسيو، والتي تُقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 18 إلى 22 خلال هذا الشهر. تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. تأهل إنتر ميلان نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، فى حين يدخل لاتسيو اللقاء بعد تحقيقه المركز الثاني بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

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