انت الان تتابع أمريكا تأمل في إجراء محادثات نووية مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، براناي فادي، اليوم "الخميس": "إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية إجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني عندما تنتهي أزمة الشرق الأوسط مع مرور الوقت"؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، فيما لا يبدو أن هناك مجالًا الآن أمام الرئيس جو بايدن لدراسة الوصول إلى تفاهم غير رسمي للحدّ من أنشطة إيران النووية في ظلّ احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تأمل في إجراء محادثات نووية مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.