شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 3 صباحًا.. أتربة "ليلية" على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل



ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 0 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #عفيف



للتفاصيل https://t.co/UQSFtCNi1H #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/87Q0Ml6FlW — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 18, 2024 الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة "ليلية" على أجزاء من الرياض حتى الساعة 3 صباحًا.ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 0 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)