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حتى 3 صباحًا.. أتربة "ليلية" على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة "ليلية" على أجزاء من الرياض حتى الساعة 3 صباحًا.
ويشمل التنبيه الدوادمي وعفيف، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 0 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
MO Nasa

MO Nasa

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