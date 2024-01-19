شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| اقتران القمر والمشتري بسماء رفحاء في منظر بديع والان نبدء بالتفاصيل

اقتران القمر بالمشتري

الدمام - شريف احمد - وثّقت عدسة "واس" بعد غروب شمس اليوم، اقتران القمر بكوكب المشتري العملاق الغازي - أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية - في منظر جميل بسماء محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، وتمت مشاهدته بسهولة بالعين المجردة كنقطة بيضاء لامعة.وأفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن الاقتران هو ظاهريًا وتم مشاهدته من الأرض بالعين المجردة، ومدة الاقتران من غياب الشمس حتى بعد منتصف الليل.أشار إلى أن وجود القمر قرب المشتري يُقصَد به ظاهرياً, فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء؛ فالقمر يبعد عن الأرض حوالي 380,000 كيلومتر في هذه الفترة, في حين أن المشتري يبعد أكثر من 600 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.يذكر أن كوكب المشتري يُعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة.