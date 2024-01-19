السعودية | وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى وجه الخصوص التطورات في إقليم كردستان العراق.