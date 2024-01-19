الدولار يرتفع مقابل الروبل الروسي ببورصة موسكو

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر صرف "الدولار" أمام "الروبل" عند افتتاح التداول في بورصة موسكو، اليوم، مقارنة بمستوى إغلاق التداولات السابقة، بمقدار 38.5 كوبيك ليصل إلى 89.43 روبل.

وصعد سعر صرف "اليورو" بمقدار 53.5 كوبيك إلى 97.16 روبل، فيما ارتفع سعر صرف "اليوان" بمقدار 0.9 كوبيك؛ ليصل إلى 12.274 روبل.

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