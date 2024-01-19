انت الان تتابع قرار بتكليف "آل مستور" نائبًا لرئيس تجمّع عسير الصحي لنطاق بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 11:23 صباحاً

أصدر رئيس التجمع الصحي بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم العريفي، قرارًا بتكليف الدكتور علي سعيد مستور نائبًا لرئيس تجمّع عسير الصحي في نطاق بيشة. وأعرب "آل مستور" عن خالص شكره وتقديره لرئيس تجمّع عسير الصحي على هذه الثقة التي ستكون دافعًا لتحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة، سائلًا الله تعالى له التوفيق والسداد في أداء الواجب الذي كُلف به لخدمة المستفيدين على أكمل وجه. ويحمل نائب رئيس تجمّع عسير الصحي الدكتوراه السعودية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة 2008م، والدكتوراه العربية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة 2009م، والزمالة الأوروبية في جراحات الأنف والأذن والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار 2013م. ويُعد "آل مستور" من الكفاءات والكوادر الوظيفية المتميزة بخبرات قيادية وإدارية واسعة؛ حيث كان يشغل مدير مستشفى الخميس العام من عام 2011م حتى 2012م، كما الخليج 365 له العمل مديرًا لمستشفى أبها للولادة والأطفال من عام 2014م حتى 2018م، وكذلك مشرفًا عامًا على مستشفى عسير المركزي من عام 2019م حتى 2023م.

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