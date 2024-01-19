شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تضمن توقعاً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السُرعة، وشِبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.