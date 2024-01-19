التدريب التقني بمكة يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث

وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط
ولمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي"
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