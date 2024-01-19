ملتقى اقتصادي سعودي مغربي في الرياض الأحد المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 12:41 مساءً

ينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الأحد) المقبل زيارة وفد أعمال مغربي للعاصمة السعودية الرياض يضم أكثر من (100) شركة مغربية تمثل 15 قطاع اقتصادي لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعااليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين. وتتضمن أجندة زيارة الوفد في يوم الأحد 21 يناير عقد الملتقي الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية والذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشرككات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. فيما سيعقد الوفد في يوم الاثنين 22 يناير لقاء الأعمال السعودي المغربي ولقاء الشركات بمقر غرفة الرياض، إلى جانب زيارة عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة. وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.

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