انت الان تتابع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 24,762 شخصاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 12:43 مساءً

يستمر القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ105 من الحرب الدائرة على القطاع منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على عدة مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي. ووصلت حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة إلى 24,762 شخصاً و62,108، بحسب آخر تقديرات وزارة الصحة في القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 142 شخصًا و278 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

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