انت الان تتابع تحذيرات من انتشار مرض التهاب الكبد وسط "المجازر الإسرائيلية المتتالية" في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 12:56 مساءً

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف القدرة: إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "مجازر متتالية"، طالت كل مناطق قطاع غزة دون استثناء، ما أوقع نحو مائة قتيل ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعرب "القدرة" عن استغرابه من الصمت الدولي إزاء "المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، في ظل عدم توفر خدمات صحية؛ نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان". في هذا السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس"، إنه سجّل وجود 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد (أ) المعدي، وآلاف حالات اليرقان في قطاع غزة. وقال غيبريسوس إن التهاب الكبد (أ) عادة ما يكون خفيفًا، ولكنه قد يسبب المرض الشديد أحيانًا، مشيرًا إلى أنه لم تسجل حالات وفيات. وقال غيبريسوس: إن الظروف المعيشية اللاإنسانية ستسهم في نشر التهاب الكبد (أ)، موضحًا أنه بالكاد توجد مياه ومراحيض نظيفة كافية، وأنه بالكاد يحافَظ على نظافة المناطق المحيطة.

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