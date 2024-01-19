شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 65 إنذارًا وضبط 17 مخالفة في سوق الأنعام بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حملة تفتيشية على سوق الأنعام بمحافظة حفر الباطن، أسفرت عن تسجيل 65 إنذاراً بخصوص عدم توفر خدمة الدفع الإلكتروني، وضبط 17 مخالفة بغرامة مالية.

كما تم إزالة التشوهات البصرية ومستنقعات المياه، وإزالة الأسواق العشوائية، وإبعاد المعدات والشاحنات المعدة للتحميل وتنزيل الحيوانات من ساحات السوق التي كانت تسبب ازدحاماً، واستحداث ساحة خاصة لوقوفها.

ضبط المخالفات المرورية وضبطت الحملة عدد من المخالفات على المركبات التي تسبب ازدحام مروري، وتم إقامة ورشة تدريبية لمراقبي الأسواق والمسالخ بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي والامتثال ومهارة ضبط المخالفات.

وتأتي هذه الجهود بهدف تنظيم وتطبيق الرقابة والامتثال بسوق الأنعام بمحافظة حفر الباطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن حرصه على تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بسوق الأنعام، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة وتوفير الخدمات اللازمة للعملاء.