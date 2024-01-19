شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية: هذه الأشهر ذروة العمرة و270 شركة ومؤسسة مختصة تقدم أفضل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان

توجيهات القيادة بتسهيل خدمات المعتمرين

استعداد المؤسسات لخدمة المعتمرين

الدمام - شريف احمد - قال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان: "أن في شهر رجب الحالي وشهري شعبان رمضان ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، ومن مختلف دول العالم"، لافتاً إلى أن هذه الأشهر تعتبر فترة الذروة لموسم العمرة الحالي.وأوضح أن شركات ومؤسسات العمرة البالغ عددها 270 شركة ومؤسسة عمرة، تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين حفظهما الله، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة، وفي ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.وأكد على استعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن سواءًا في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مبيناً أنه ستشهد الفنادق في المدينتين المقدستين زيادة في الإشغالات، بسبب زيادة الأعداد، وكذلك انتعاشاً كبيراً وزيادة الحراك التجاري، في وسائل النقل والمطاعم والتسوّق وأسواق هدايا المعتمرينوقال بدأ المعتمرون من تركيا وأندونيسيا ومصر وتونس والجزائر وكذلك باكستان وليبيا وأوزباكستان وأذربيجان وماليزيا والهند في التوافد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة وقضاء أوقاتاً في رحاب الحرمين الشريفين.