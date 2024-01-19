انت الان تتابع "مانشيني" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة قرغيزستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني، يوم غدٍ السبت، عند الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، مؤتمرًا صحفيًا في المركز الإعلامي الرئيسي (MMC)؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب قرغيزستان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي قد تغلب على عُمان 2-1 يوم الثلاثاء الماضي على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا AFC قطر 2023.

ويخوض الأخضر السعودي مواجهته الثانية، يوم الأحد المقبل، على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان؛ من أجل انتزاع بطاقة الترشح إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.