شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 سنوات.. أكثر من 300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جهود الشؤون الإسلامية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه خلال الأعوام الخمسة السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء 347،646 ألف مسلم قام بدعوتهم دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية عبر (457) جمعية دعوة بمختلف مناطق المملكة.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أنه في العام 2019 بلغ عدد الداخلين في الإسلام (21،654) وفي عام 2020 بلغ (41،441).وفي عام 2021 بلغ (27،333)، وفي عام 2022 بلغ (93،899)، وفي عام 2023 بلغ (163،319).يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لدعوة غير المسلمين والتعريف بالإسلام ونشر قيمه السمحة وإزالة ما يعتريه من شبهات.