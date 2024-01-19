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نيابة عن الملك.. نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمة عدم الانحياز

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واس - كامبالا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا.
وتناقش قمة عدم الانحياز إيجاد الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون المتعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.
نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمة عدم الانحياز - واس

وفد المملكة

حضر إلى جانب نائب وزير الخارجية، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
نائب وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمة عدم الانحياز - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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