شكرا لقرائتكم خبر عن الخير يتدفق في 3 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

تحسين جودة التعليم

العيادات الطبية المتنقلة

695 سلال غذائية

400 سلة غذائية

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة أبين، دورة "الموجهين على الكفايات الأساسية للتعليم في حالات الطوارئ".وتهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس الحكومية على التعليم في حالات الطوارئ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، استفاد منها (35) موجهاً وموجهة في مديريات زنجبار و خنفر و لودر و مودية و الوضيع بالمحافظة.أشاد مدير فرع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذبياني بمستوى تفاعل المشاركين في البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن التدريب يهدف إلى رفع مستوى أداء المعلمين وتحسين جودة التعليم في المدارس المستهدفة، موضحا أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على دعم مشاريع في قطاع التعليم وقطاعات أخرى حيوية عبر شركاء المركز الأمميين والدوليين والمحليين.وثمّن مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة أبين الدكتور وضاح المحوري، أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي للموجهين لتعزيز مهاراتهم التعليمية في مجال تأهيل كوادر القطاع التربوي بالمحافظة.يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف (250) موجهاً وموجهة في (5) محافظات هي تعز، أبين، عدن ، لحج ، الضالع ، حيث سوف يعملون في إطار مدارس محافظاتهم على تدريب (15 ألف) معلم ومعلمة على أساليب التدريس وجودته للرفع من مهاراتهم وأداءهم التدريسي.واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 1.261 مستفيداً خلال شهر ديسمبر 2023م، منهم 76 مستفيدا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و954 مريضاً في عيادة الطوارئ، و 194مستفيدا في عيادة الباطنية، و35 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، ومراجعان اثنان في عيادة التوعية والتثقيف.وفي الخدمات المرافقة استفاد 549 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، كما تم صرف الأدوية لـ 930 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 26 مريضاً، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.وجرى أمس توزيع 695 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة بشين بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4.865 فردا من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 400 سلة غذائية في مدينة كابل عاصمة أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.ويأتي ذلك في امتدادا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في أفغانستان.