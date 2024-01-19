شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب فلسطيني.. الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية لبحث جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الجرائم الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية الاثنين المقبل بمقر الجامعة برئاسة المغرب بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، وذلك لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.وأفاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع سيسلط الضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى إستشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب.أوضح تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.وأعرب المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.