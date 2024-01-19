شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة قضايا العالم.. أمين مجلس التعاون يشيد بالمشاركة الخليجية في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

منتدى دافوس

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالجهود والمشاركة الفعالة والمهمة من دول مجلس التعاون في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، مشيراً إلى أنها باتت مثالاً واضحاً للتعاون الدولي الفعال في زمن تزداد فيه الحاجة إلى الجهود الجماعية لمعالجة القضايا العالمية الملحة.جاء ذلك خلال اختتام مشاركته الأولى اليوم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024، وذلك بمدينة دافوس كلوسترز بسويسرا.أعرب عن اعتزازه بمشاركته الأولى في المنتدى، وما احتواه المنتدى من اجتماعات وورش عمل وأنشطة عالمية ودولية مشتركة، مؤكداً أهميتها في النقاش وتبادل وجهات النظر بين المشاركين لإيجاد الحلول وتذليل العقبات التي تواجه العالم في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادي منها.وبين البديوي أن أهمية عنوان المنتدى الذي كان "بناء الثقة" تأتي في ظل الظروف والتطورات الراهنة في المنطقة والعالم، وأهمية المناقشات المتنوعة التي دارت خلال المنتدى، لافتاً إلى أنها تُعد انعكاساً لالتزام المشاركين ببناء مجتمع عالمي أكثر مرونة وقادر على التكيف، مضيفاً أنه يجب تعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات الراهنة.وذكر أن المشاركة الخليجية في المنتدى لم تقتصر على القطاع العام وحسب، إنما كانت هنالك مشاركة متميزة من القطاع الخاص الخليجي، ممثلاً بكبرى الشركات الخليجية.