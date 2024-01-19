بطولة إفريقيا: الرأس الأخضر أول المتأهلين لثُمن النهائي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 6:04 مساءً

بلغ منتخب الرأس الأخضر ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023؛ وذلك عقب فوزه على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية. ثلاثية الرأس الأخضر تناوب على تسجيلها كل من اللاعبين تياغو مانويل بيبي وريان مينديز وكيفين بينا في الدقائق (الـ32، الـ51 والـ69) على التوالي. وبهذه النتيجة ضَمِن منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، واحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يملك كل من غانا وموزمبيق نقطة واحدة.

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