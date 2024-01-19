شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: نهتم بتحسين كوكبنا وجعله أكثر أمانًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث المناخ، عادل الجبير، أن المملكة لا تهتم بتغيير صورة بشأن تحولها للطاقة المتجددة.

وتابع :”مسألة الصورة لا تهمنا، إذا رغب شخص برؤية واقع السعودية.. عظيم، وإذا لم يرغب.. فماذا إذن؟ .. ما يهمنا بالفعل تحسين كوكبنا وجعله أكثر أمانًا”.

وأكد أن المملكة تهتم بجعل كوكب الأرض أكثر أمانا لأبنائها وأحفادها، مضيفا أن المملكة مستمرة فيما تفعله.