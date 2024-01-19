انت الان تتابع "الأخضر" يواصل استعداده للقاء قيرغيزستان.. ومانشيني يتحدث للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

واصل المنتخب السعودي اليوم الجمعة تدريباته في مقر إقامته بدولة قطر استعدادًا لمواجهة منتخب قرغيزستان بعد غد الأحد على ملعب أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، التي بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويختتم "الأخضر" غدًا السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة والنصف مساء على "ملاعب اسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "ناصر الدوسري" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي؛ لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، فيما شارك الثنائي "عبدالله رديف ومختار علي" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.

هذا، وخصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للحارس "أحمد الكسار".