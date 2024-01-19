السنغال تواصل عروضها القوية وتضرب الكاميرون بثلاثية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 8:01 مساءً

واصل منتخب السنغال عروضه القوية بعد تجاوزه عقبة منافسه منتخب الكاميرون القوي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب شارليس كونان باني، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا ساحل العاج. بادر إسماعيلا سار بافتتاح باب التسجيل مبكرًا لصالح السنغال منذ الدقيقة الـ(16)، وأضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة الـ(71)، وقلصت الكاميرون الفارق بهدف كاستيليتو في الدقيقة الـ(83)، وعزز ساديو ماني تقدم السنغال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع. وبهذه النتيجة رفعت السنغال رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة؛ لتضمن التأهل للدور ثُمن النهائي، فيما توقف رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة بالمركز الثالث، وباتت تواجه خطر الخروج مبكرًا نظرًا لصعوبة مباراتها القادمة أمام غامبيا.

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