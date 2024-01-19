انت الان تتابع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة آسيا يزور تدريبات الأخضر على ملاعب "اسباير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 8:39 مساءً

زار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة مقر تدريبات المنتخب السعودي على ملاعب اسباير، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم. وجاءت زيارة "آل ثاني" للترحيب ببعثة الأخضر في بلدهم الثاني دولة قطر، والوقوف على جاهزية جميع مرفقات معسكر المنتخب السعودي. من جهته، قدَّم المسحل شكره وتقديره لرئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة منه للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، وهنأ على النجاح الباهر لحفل افتتاح البطولة، وثمّن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، متمنيًا التوفيق والنجاح في تقديم نسخة مميزة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة آسيا يزور تدريبات الأخضر على ملاعب "اسباير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.