شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية على هامش قمة عدم الانحياز والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية نيكاراغوا

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرام علييوف، اليوم، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ 19 في العاصمة الأوغندية كامبالا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في العمل الدولي المتعدد.التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا، اليوم، على هامش قمة حركة عدم الانحياز.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاءان مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.