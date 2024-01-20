شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يدمر أقدم سوق تجاري وسط خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المركز التجاري الأول لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد قصفه بعشرات الصواريخ والقذائف.وأفادت مصادر فلسطينية، أن المركز التجاري الأول وسط مدينة خان يونس، والذي يضم أقدم سوق تجاري ومحلات ومنازل تم تدميره بشكل كامل، بعد قصفه من طائرات ومدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي.أضافت، أن المركز التجاري الذي تم تدميره يضم أبنية تاريخية، ومرافق عامة، تم تسويتها بالأرض.وتزامن ذلك مع مواصلة الدبابات والجرافات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور وبلدات في خان يونس تدميرها لمربعات سكنية كاملة، بعد تهجير سكانها منها، تحت وطأة قصف عنيف لم يتوقف على مدار الأيام والاسابيع الماضية.