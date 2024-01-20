تراند اليوم : "عازمك وتنزل معي أرض الملعب".. "تركي آل الشيخ" يحقق أمنية مشجع نصراوي تمنى حضور مباراة تجمع رونالدو وميسي

صحيفة الخليج 365: تجاوب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مع مشجع نصراوي، ظهر خلال مقطع فيديو يشتكي من صعوبة حصوله على تذكرة لحضور مباراة النصر وإنتر ميامي التي ستقام في الرياض.

وقال آل الشيخ :"ماعندنا أحد يدخل ببلاش، والانتظار مليونين و 700 ألف وش نسوي؟.

وتابع" لكن بالنسبة لك أنا عازمك مباراة النصر وميامي وتنزل معي أرض الملعب ... وش تبي بعد.. بس ربعك خلهم في الشقة والقهوة من دانكن على حسابي".

وكان الشاب قال خلال الفيديو:" شيء يقهر، نصراوي وأحب فريقي، ورونالدو وميسي أعظم اثنين يلعبان عندي في الرياض، وما أحضر المباراة، مو شيء يرفع الضغط ويقهر؟ ".

وأضاف:" في كل مرة أدخل أحجز على الموقع، إما التذاكر نفدت أو 400 ألف في الطابور، حرام يجيني واحد ماله في كرة القدم ويحجز 10 تذاكر ويروح يبيعها، وأنا هنا متقطع قلبي، وما قادر أحجز تذكرة، ما أدري اللي يحجزون قبلي وش يسوون".

ووجه الشاب رسالة لرئيس الترفيه قائلا:" إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ أنا نصراوي منذ كان عمري 6 سنوات وأريد أن أحضر هذه المبارة اللي ستكون الرقصة الأخيرة بين رونالدو وميسي ولا أريد أن تفوتني المبارة".