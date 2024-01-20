الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية.

,يتوقع أن تشهد أجزاء من جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من الرياض.

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