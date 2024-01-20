"المطرية الـ 7" تتواصل والحرارة ترتفع وسيول.. "طقس الـ 36 ساعة" في قراءة لـ"الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 7:52 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية عن الأيام الماضية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء تتميز بالبرودة ليلاً والاعتدال نهاراً على معظم المناطق عدا تهامة وسواحل مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، ويتوقع لها أجواءٌ تميل للحرارة نهاراً معتدلة ليلاً، مشيراً إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445هـ. وأضاف: يتوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم السبت 8 رجب إلى نهار غد الأحد 9 رجب 1445هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة وشرقها. وتابع: "تمتد الأمطار وهي من خفيفة لمتوسطة إلى جنوب غرب وجنوب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من مدينة جدة، كما تمتد إلى أجزاءٍ من عُمان والإمارات واليمن، والله أعلم".

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