انت الان تتابع أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. إنذار أحمر لـ 3 مناطق والحالة تستمر للمساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 8:16 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان وعسير ومكة المكرّمة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار ممتدة في جازان حتى الـ 9 مساء اليوم، في الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش. وفي عسير، تشمل الحالة الممتدة حتى التاسعة مساءً كلاً من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وكان "الأرصاد"، قد أكد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة مكة المكرّمة في القنفذة وتمتد حتى الثالثة عصراً. وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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