78.56 دولار للبرميل.. "أسعار النفط" تتحدّى المخاوف وتسجّل مكاسب أسبوعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 يناير 2024, 9:11 صباحاً

سجّلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، رغم التراجع الطفيف عند التسوية يوم الجمعة، بعدما عوّض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع أثر المخاوف إزاء الاقتصاديْن الصيني والعالمي. تحركات الأسعار سجّل خام برنت ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 78.56 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي خلال الأسبوع بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 73.41 دولار للبرميل. وخلال تداولات الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتاً عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 67 سنتاً. وأثار النمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير شكوكاً بشأن توقعات أشارت إلى أن الطلب هناك سيعزّز سعر الخام عالمياً خلال العام الجاري. وعلى الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يُوقف الإنتاج إلا أن تعطل الإمدادات الليبية لا يزال مستمراً. تحركات الأسعار

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