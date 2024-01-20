انت الان تتابع "إيجار" توضح حدود المسؤولية عن صيانة العقار بين المستأجر والمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منصة إيجار إن الصيانة الاستهلاكية للعقار المستأجر تقع تحت مسؤولية المستأجر، في حين أن الصيانة الأساسية يتحمّلها المؤجر.

وأضافت المنصة في توضيح رداً على أحد متابعيها عبر حسابها في "إكس"، أنه في حال وجود نزاعاتٍ أو خلافاتٍ بين الطرفين في هذا الشأن، يتم التوجّه إلى وزارة العدل.

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